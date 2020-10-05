Пьяный водитель врезался в авто, а затем и в дерево в Удмуртии

Фото: 1-ый отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

4 октября около 15:40 пьяный водитель, не имеющий специальных прав, врезался в попутный автомобиль, а затем и в дерево. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

32-летний мужчина был за рулем автомобиля «ВАЗ-2113». Помимо того, что он не имел специальных прав на управление транспортного средства, он находился в алкогольном опьянении. Водитель столкнулся с попутным автомобилем, а затем врезался в дерево. ДТП произошло по дороге на СНТ «Виктория».

В машине находились также две женщины 40 и 44 лет. Водитель и две пассажирки получили травмы разной степени тяжести.

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