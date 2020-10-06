Пропавший в Ижевске школьник сам обратился за помощью взрослых

Пропавшего мальчика из Ижевска нашли. Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»

В Ижевске нашли пропавшего школьника. Напомним, мальчик пропал в конце прошлой недели – утром 3 октября Дамир Колотов ушел в школу и не вернулся. Поисками 13-летнего подростка занималась полиция и поисково-спасательный отряд «Регион 18».

- В этот день все было как обычно: сын оделся в школьную форму, собрал рюкзак и пошел в школу. Позже выяснилось, что уроки отменили из-за Дня учителя, - рассказывала «Комсомолке» мама Дамира Екатерина.

Она подчеркнула, что он сам обратился за помощью.

- Он катался на автобусе, уехал в Якшур-Бодью. Там зашел в супермаркет и сказал, что потерялся. Сотрудники магазина обратились в органы, — сообщила мама. По ее словам, у подростка «заглючил» телефон и он испугался, что дома его будут ругать. Потом школьник боялся возвращаться домой, потому что его долго не было.

Полицейские же искали телефон Дамира с помощью пеленга. Последний раз устройство запеленговали в районе Воткинского шоссе.

5 октября вечером мать мальчика написала в социальных сетях: «Все, Дамира нашли, всем огромное спасибо!!! За помощь и поддержку». Также о завершении операции по поиску мальчика сообщили волонтеры поисковой группы «Район 18». Где был мальчик все это время, не уточняется.

К другим новостям:

- «Сказал, что ушел в школу»: вторые сутки в Ижевске ищут пропавшего школьника

- Дети пропали в Ижевске