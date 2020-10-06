Учитель из Ижевска стал героем программы Малахова об уникальных преподавателях

Ижевчанин Дмитрий Деменьтев принял участие в программе «Прямой эфир». Фото: скриншот с видео.

5 октября на канале Россия 1 вышел выпуск «Самые уникальные учителя России» программы «Прямой эфир» (16+). Тема программы была приурочена к Международному дню учителя. В ней принял участие ижевчанин Дмитрий Деменьтев. Он работает учителем начальных классов Международного образовательного комплекса «Гармония-школа №97».

Дмитрий Сергеевич является педагогом хоккейного класса, в котором учатся только мальчики. Вместе со своими учениками педагог увлекся хоккеем.

- Мне тоже пришлось заняться хоккеем. Встать на коньки. Почувствовать, каково это, - рассказал Дмитрий Сергеевич в программе.

Дмитрий вручил Андрею Малахову подарок - фирменную кепку ижевского хоккейного клуба «Ижсталь».Также по его инициативе был создан необычный музей - музей хоккея, экспонатами которого уже стали клюшка и шайба с автографом Алексея Ковалева, обладателя Кубка Стэнли 1994 года, олимпийского чемпиона.

В апреле 2017 году Дмитрий Сергеевич принимал участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют - 2017». Он вошел в число 7 педагогов из Ижевска, которые защищали это звание на конкурсе в Москве.

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