Более 75 млн рублей выплатили педагогам Удмуртии за классное руководство

Первые доплаты учителя Удмуртии получили вместе с авансом в конце сентября. Фото: Алена Селезнева

На дополнительные выплаты за классное руководство педагогам Удмуртии выделили более 75 млн рублей. Эти деньги уже дошли до адресатов: первые доплаты учителя получили вместе с авансом в конце сентября.

Как сообщает пресс-служба Правительства Удмуртии, теперь эта выплата будет регулярной и ежемесячной.

- В Удмуртии 9879 педагогов получили денежное вознаграждение, на это из федерального бюджета было затрачено 75,6 млн руб. Всего в этом году в республике сформировано 10 тысяч 305 классов. Некоторые учителя ведут сразу два класса и получат соответственно по 10 тысяч рублей, - подчеркнула Светлана Болотникова, министр образования и науки республики.

Отметим, до конца 2020 года на выплаты педагогам республики за классное руководство выделят 308 млн 593 тысячи 500 рублей.

Кроме того, 246 молодых педагогов городских муниципальных и государственных школ получили в этом году 13 млн 760 тысяч рублей. За первый год работы им дают 40 тысяч рублей, за второй год - 60 и за третий - 80 тысяч рублей.

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