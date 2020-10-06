Выставка топоров и ножовок открылась на «Ижстали»

Фото: «Ижсталь»

На территории проходной завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») открылась выставка товаров народного потребления, выпускаемых дочерним обществом «Ижсталь-ТНП»: различные виды топоров, а также ножовок и пил.

На выставке представлены строительные топоры с двумя видами режущей кромки - прямой и по радиусу, а также туристические, охотничьи, мясорубные, сувенирные. Их масса - от 0,6 до 2,6 кг. Изделия выпускаются в обычной комплектации, в защитном кожаном чехле на лезвие и в мягком кожухе. В 2020 году освоен выпуск нового типа фигурного топора «Викинг», а также ограниченная серия сувенирных топоров, посвященная 260-летию «Ижстали». За 9 месяцев текущего года реализовано более 530 тыс. топоров.

Фото: «Ижсталь»

Топоры изготавливаются методом ковки с применением современных технологий металлообработки, что обеспечивает высокую плотность, гарантированный угол и остроту лезвия. Специальную сталь для них выплавляют на заводе «Ижсталь». Топорище делают из древесины твердых лиственных пород и обрабатывают защитно-декоративным покрытием.

Среди экспонатов - ножовки по дереву на 300, 400 и 500 мм, а также двуручные пилы. Полотно ножовок изготавливают из специальной марки стали с последующей термической обработкой. Это обеспечивает прямолинейность и высокую стойкость к затуплению при эксплуатации ножовок. За 9 месяцев 2020 года реализовано почти 370 тыс. ножовок, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Продукция «Ижсталь-ТНП» поставляется в различные регионы России и страны СНГ. Ее качество подтверждено дипломами и сертификатами региональных и специализированных выставок. Так, в 2017 году топоры и ножовки предприятия отмечены серебряными медалями всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Фото: «Ижсталь»

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