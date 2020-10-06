Лучшего учителя наградили в Удмуртии

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В пятницу, 2 октября, в Удмуртии подвели итоги конкурса «Педагог года - 2020». Абсолютным победителем профессионального состязания названа Мария Ившина - учитель математики ижевской средней школы номер 91. Именно она стала обладателем главного приза в 50 тысяч рублей от генерального спонсора конкурса – Датабанка. В дальнейшем победительнице предстоит защищать честь республики на всероссийском конкурсе.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках празднования Дня учителя в Удмуртской государственной филармонии. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил и вручил дипломы победителю и участникам. На мероприятии награды получили 11 педагогов, ставших лауреатами конкурса. Каждый из них стал обладателем сертификата на 5 тысяч рублей от Датабанка.

Лучшие из лучших прошли серьезный отбор в трёх турах конкурса. На первый заочный тур было подано 274 конкурсные работы. По результатам их проверки жюри отобрало 55 полуфиналистов, которые встретились в очных состязаниях второго тура. На протяжении трёх дней учителя сражались за право выйти в финал. В итоге были названы имена 11 лауреатов конкурса, которые в третьем туре боролись за звание абсолютного победителя профессионального состязания.

КСТАТИ!

В этом году Датабанку, генеральному партнеру республиканского конкурса «Педагог года», исполняется 30 лет.

На протяжении всей своей истории Банк активно поддерживает социальные, образовательные и культурные инициативы. В частности, он является многолетним партнёром профессионального состязания учителей. И это именно тот случай, когда дружба проверена временем! Сотрудничество бизнеса, общества и власти помогает ежегодно награждать педагогов, достигших наибольших успехов в деле воспитания и образования подрастающего поколения.

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