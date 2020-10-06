«Доктора-супергерои» охраняют больницу в Ижевске

На фасаде больницы №6 в Ижевске появилось граффити. Фото:vk.com/a.brechalov

В Ижевске появилось новое граффити, посвященное врачам. Его можно увидеть на фасаде городской клинической больницы №6, на ул. Труда, 1.

Эскиз картины создал уроженец Ижевска, московский стрит-арт художник Кирилл Токарев. Летом он победил на региональном отборочном этапе проекта «ФормАRТ».

- Хотелось донести мысль, что под масками и медицинскими халатами скрываются настоящие герои, которые живут среди нас, спасают жизни людей каждый день. К сожалению, не все задумываются об этом. Рад, что выдалась возможность выразить благодарность медицинским работникам и подарить городу еще один яркий арт-объект, - подчеркнул Кирилл Токарев.

Отметим, конкурс «ФормАRТ», в котором участвуют профессиональные художники и любители в возрасте от 16 до 35 лет, завершится 20 октября. Победителей определят по результатам голосования.

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