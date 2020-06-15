Граффити, посвященные медикам, появились в одном из городов Удмуртии

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:27:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Глазове появились граффити, посвященные врачам. Об этом сообщается на странице Молодежного центра города «ВКонтакте».

Картины появились в рамках акции «Мы вместе» и Дня России. Центр отметил, что граффити - это возможность сказать «Спасибо!» медикам от всех жителей города.

Напомним, недавно подобное граффити появилось на тепловом пункте в Ижевске.

Фото: /vk.com/mcglazov

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Граффити с благодарностью врачам появилось в Ижевске

На набережной Ижевска установили около 100 фигурок лосей

Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU