2020-06-15T11:27:39+03:00
Звезды

Граффити, посвященные медикам, появились в одном из городов Удмуртии

Жители поблагодарили врачей
Анастасия Захарова
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Фото: /vk.com/mcglazovФото: /vk.com/mcglazov
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В Глазове появились граффити, посвященные врачам. Об этом сообщается на странице Молодежного центра города «ВКонтакте».

Картины появились в рамках акции «Мы вместе» и Дня России. Центр отметил, что граффити - это возможность сказать «Спасибо!» медикам от всех жителей города.

Напомним, недавно подобное граффити появилось на тепловом пункте в Ижевске.

Фото: /vk.com/mcglazov

Фото: /vk.com/mcglazov

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ИСТОЧНИК KP.RU

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