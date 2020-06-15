Граффити, посвященные медикам, появились в одном из городов Удмуртии
В Глазове появились граффити, посвященные врачам. Об этом сообщается на странице Молодежного центра города «ВКонтакте».
Картины появились в рамках акции «Мы вместе» и Дня России. Центр отметил, что граффити - это возможность сказать «Спасибо!» медикам от всех жителей города.
Напомним, недавно подобное граффити появилось на тепловом пункте в Ижевске.
Фото: /vk.com/mcglazov
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ИСТОЧНИК KP.RU
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