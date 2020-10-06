Погоня со стрельбой завязалась между полицией и жителем Удмуртии

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление

6 октября в Игринском районе Удмуртии 35-летний житель Дебес нарушил правила дорожного движения: совершил обгон в неположенном месте.

Экипаж ДПС, заметив это, включил звуковой сигнал и потребовал, чтобы водитель остановился, сообщает пресс-служба МВД УР. Мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться на большой скорости в Якшур-Бодьинском районе.

Чтобы его остановить, полицейские решили применить оружие. Они пробили задние колеса, автомобиль остановился. Водительского удостоверения при себе у мужчины не оказалось. Также он отказался пройти медицинское освидетельствование.

Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях: о невыполнении требований об остановке авто, управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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