Похитителя велосипеда задержали в Ижевске

Всего за сутки в Ижевске украли сразу три велосипеда. Фото: архив редакции

Вчерашний день стал печальным сразу для трех человек – у них украли велосипеды. По данным УМВД России по Ижевску, сумма похищенного составила 54 тысячи рублей. Одного воришку поймали.

Где произошли кражи? С велопарковки по ул. Свободы исчез велосипед «Верт», который стоит 30 тысяч рублей. Велосипед «Навигатор» за 10 тысяч украли из подъезда жилого дома по ул. Клубной. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел, похищенный транспорт ищут.

А вот кражу велосипеда «Раш» стоимостью 14 тысяч рублей раскрыли по «по горячим следам». Преступником оказался 37-летний ранее судимый ижевчанин. Он украл велосипед из подъезда дома по ул. Союзной. Транспорт изъяли. Возбуждено уголовное дело, воришка под подпиской о невыезде.

Напоминаем, ежедневно патрули полиции проверяют велосипеды граждан по информационным базам МВД по Удмуртии, чтобы обнаружить находящихся в розыске. Отнеситесь с пониманием к работе полиции.

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