Школа юных летчиков в Ижевске получила новую спортивную площадку ГТО

Новая спортивная площадка в школе юных летчиков в Ижевске. Фото: Администрация города

На территории школы юных летчиков в Ижевске обустроили новую спортивную площадку для сдачи норм ГТО. Так, здесь уложили новое покрытие, установили тренажерный комплекс и обустроили беговые дорожки. На проект было выделено 1,3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба города, проект оказался в числе победителей конкурса инициативного бюджетирования. Сама школа в этом году отмечает 55-летие, и спортивная площадка стала подарком жителей к юбилею.

Отметим, основное здание школы продолжают ремонтировать в рамках проекта «Большой ремонт». Работы начались еще в прошлом году. На первом этапе отремонтировали фасад здания, системы энергосбережения и отопления. Сейчас в школе обновляют лестничные клетки, ремонтируют помещения второго этажа и укладывают паркет в спортзале. Планируется, что ученики вернутся в обновленную школу 1 сентября 2021 года.

Напомним, школа юных летчиков уже не первый раз участвует в подобных конкурсах. Сейчас они вновь подали заявку на участие в инициативном бюджетировании: средства пойдут на обновление веревочного парка и закупку нового страховочного оборудования.

В скором времени также планируется установить Пост памяти на Аллее героев. На его создание будут затрачены средства гранта Российского военно-исторического общества. Участие в их проекте «Всероссийский конкурс проектов военно-исторической тематики» в 2019 году принесло школе победу в номинации «Проекты в сфере военно-исторической науки».

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