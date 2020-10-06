Неплательщика алиментов из Удмуртии задержали в Гатчине

Житель Удмуртии 4 месяца не платил алименты.
48-летнего жителя Удмуртии задержали полицейские в Гатчине. Мужчина 4 месяца не платил алименты.
- Его объявили в федеральный розыск. 5 октября полиция остановила подозреваемого во время патрулирования улицы Варшавской в Гатчине, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО.
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