Неплательщика алиментов из Удмуртии задержали в Гатчине

Житель Удмуртии 4 месяца не платил алименты.

48-летнего жителя Удмуртии задержали полицейские в Гатчине. Мужчина 4 месяца не платил алименты.

- Его объявили в федеральный розыск. 5 октября полиция остановила подозреваемого во время патрулирования улицы Варшавской в Гатчине, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится в СИЗО.

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