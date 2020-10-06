Граффити около ТРК «Столица» в Ижевске закрасят

Жители Ижевска заметили рабочих, которые закрашивали граффити около ТРК «Столица». Фото: Амир Закиров

6 октября жители Ижевска заметили рабочих, которые закрашивали граффити около ТРК «Столица». На стене, которая огораживает парковку торгового центра, несколько лет назад появились граффити стрит-арт художников.

Вот такие граффити были у ТРК «Столица».

Как сообщила «Комсомольской правде» администрация ТРК «Столица», решение о покраске стены было принято руководством торгового центра. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. Покраска стены является одним из его этапов. В первую очередь был обновлен асфальт на парковке.

Теперь забор выглядит вот так. Фото: Амир Закиров

В дальнейшем за чистотой территории торгового центра будет вестись контроль.

- Стена около «Столицы» не является согласованным местом для размещения граффити. Поэтому администрация ТРК вправе принимать решения о ее покраске. Дальнейшем граффити также будут закрашиваться, - предупреждает руководство комплекса.

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