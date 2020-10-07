В Ижевске на остановке «Улица Кирова» мужчина разбил стекло

Факт происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот видео

2 октября на остановке «Улица Кирова» мужчина разбил стекло остановочного павильона. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на остановке. Как сообщает Администрация города, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Городская служба благоустройства и дорожного хозяйства провела проверку по данному инциденту. Все материалы переданы полиции. Ведется следствие. Напоминаем, ранее подобная ситуация произошла на остановках около Центральной площади. Неизвестные разбили информационный планшет на одной остановке, а затем стекло на противоположной. Правонарушители до сих пор не найдены. Власти призывают горожан бережно относится к объектам благоустройства города.

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