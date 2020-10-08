Конкурс на пост главы Ижевска состоится 20 ноября

В Ижевске объявлен конкурс на пост главы города Фото: Диля Ахмадишина

8 октября в ходе первого заседания депутаты Городской думы Ижевска седьмого созыва объявили о проведении конкурса на должность главы города. К участию допускаются граждане старше 21 года с высшим образованием, хорошо знающие законы и обладающие опытом работы на руководящих должностях. От каждого кандидата требуется представить программу развития муниципалитета либо программу действий главы города.

Программы кандидатов оценит специальная комиссия, уже известно, что от партии «Единая Россия» в нее войдут Ярослав Балобанов, Олег Гарин, Фарит Губаев, Бахруз Гумбатов, а также Алексей Кузнецов от партии ЛДПР и Роман Чурин от КПРФ. Еще шесть членов комиссии определит глава Удмуртии.

Программы, получившие наивысшую оценку, будут представлены на утверждение депутатам Гордумы.

Документы на участие в конкурсе можно будет подать с 19 октября по 9 ноября, а сам конкурс состоится 20 ноября.

Напомним, впервые избирать главу Ижевска путем проведения такого конкурса было решено в 2018 году. Осенью того же года победу одержал Олег Бекмеметьев. В сентябре этого года он заявил, что намерен участвовать в конкурсе снова, чтобы остаться на второй срок.

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