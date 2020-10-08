Карта распространения коронавируса на 8 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

8 октября в Удмуртии вылечились от коронавируса 69 человек и трое умерли. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 8 октября коронавирусную инфекцию зафиксировали еще у 116 жителей Удмуртии. 69 человек справились с болезнью, три пожилых пациента, к сожалению скончались.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 6275 случаев коронавируса.

Рассказываем вам о статистике по районам:

Ижевск - 3121

Воткинск - 224

Сарапул - 187

Можга - 391

Глазов - 259

Алнашский район - 186

Балезинский район - 94

Вавожский район - 72

Воткинский район - 66

Глазовский район - 53

Граховский район - 45

Дебесский район - 31

Завьяловский район - 421

Игринский район - 103

Камбарский район - 25

Каракулинский район - 25

Кезский район - 63

Кизнерский район - 56

Киясовский район - 49

Красногорский район - 80

Малопургинский район - 163

Можгинский район - 104

Сарапульский район - 72

Селтинский район - 46

Сюмсинский район - 34

Увинский район - 89

Шарканский район - 72

Юкаменский район - 31

Якшур-Бодьинский район - 57

Ярский район – 44

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.