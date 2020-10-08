Карта распространения коронавируса на 8 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

8 октября в Удмуртии вылечились от коронавируса 69 человек и трое умерли. Фото: pixabay.com
По состоянию на утро 8 октября коронавирусную инфекцию зафиксировали еще у 116 жителей Удмуртии. 69 человек справились с болезнью, три пожилых пациента, к сожалению скончались.
Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 6275 случаев коронавируса.
Рассказываем вам о статистике по районам:
Ижевск - 3121
Воткинск - 224
Сарапул - 187
Можга - 391
Глазов - 259
Алнашский район - 186
Балезинский район - 94
Вавожский район - 72
Воткинский район - 66
Глазовский район - 53
Граховский район - 45
Дебесский район - 31
Завьяловский район - 421
Игринский район - 103
Камбарский район - 25
Каракулинский район - 25
Кезский район - 63
Кизнерский район - 56
Киясовский район - 49
Красногорский район - 80
Малопургинский район - 163
Можгинский район - 104
Сарапульский район - 72
Селтинский район - 46
Сюмсинский район - 34
Увинский район - 89
Шарканский район - 72
Юкаменский район - 31
Якшур-Бодьинский район - 57
Ярский район – 44
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