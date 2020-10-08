8 октября в Удмуртии зафиксировали 116 случаев заражения коронавирусом

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По состоянию на утро 8 октября в Удмуртии зафиксировано 116 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 59 жителей Ижевска. Также заболело по семь жителей в Глазове, Можге и Якшур-Бодьинском районе. По пять случаев зафиксировано в Воткинске и Сарапульском районе. В Сарапуле, а также в Завьяловском, Ярском и Дебесском районах – по четыре случая, в Балезинском и Увинском районах – по три случая. В Юкаменском, Алнашском, Камбарском и Вавожском районах зафиксировано по одному заболевшему.

Выздоровело 69 человек. Три жителя, к сожалению, скончались – это 80-летний мужчина и две женщины 56 и 87 лет.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 6275 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 4158 выздоровевших и 112 умерших.

В больницах находятся: 1311 человек в удовлетворительном состоянии, 617 – в состоянии средней степени тяжести и 77 – в тяжелом состоянии.

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