Новый кабинет и решение главных задач — показываем, как прошло открытие первого в Ижевске Ресурсного центра по шахматам

Фото: Евгений Поздеев

Новый ремонт, отдельный просторный кабинет и современное оборудование — Спортивная школа по шахматам имени Сергея Федоровича Ощепкова готова принять в своих стенах будущих преподавателей.

Уже на входе посетителям бросаются в глаза десятки кубков и грамот с соревнований — всё это успехи детей, которые учатся в шахматной школе. Теперь здесь будут учить и преподавателей.

Руководители Центра показали, как изменилось здание после капитального ремонта, как выглядит кабинет, где уже скоро начнут обучение будущие педагоги шахмат, а вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич вручил детям почетные грамоты за успехи в спорте. Прошел и круглый стол, где представители поделились своими идеями для развития Центра и спорта в регионе.

Очные и онлайн турниры, встречи с известными шахматистами России, олимпиады и конкурсы — по праву Удмуртия теперь центр шахматного образования в стране.

Почему открытие центра — важное событие для развития спорта в республике, как изменилось помещение после ремонта и что обсудили на круглом столе — в нашем видеоролике.

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