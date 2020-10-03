В Ижевске открылся Ресурсный центр развития шахматного спорта

Фото: Евгений Поздеев

2 октября на базе Спортивной школы по шахматам имени Сергея Федоровича Ощепкова открылся первый в Ижевске Ресурсный центр развития шахматного спорта (и второй в Удмуртии - первый открылся на базе Дебесского политехникума 23 августа). Здесь будущим школьным преподавателем шахмат помогут понять, как привить любовь к дисциплине с раннего возраста и какие есть психологические особенности преподавания детям.

Отметим, открытие Ресурсного центра символично приурочили ко дню рождения основателя Корпорации «Центр», почетного гражданина Ижевска, инициатора создания и дальнейшего развития ижевской Шахматной школы Сергея Федоровича Ощепкова.

Фото: Евгений Поздеев

В официальном мероприятии приняли участие вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич, начальник отдела общего образования министерства образования Удмуртии Элеонора Симушина, первый заместитель министра спорта и молодежной политики УР Денис Парахин, президент Шахматной федерации Удмуртии, председатель совета директоров Корпорации «Центр» Контантин Ощепков, вице-президент ШФ УР, председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова и представители Ресурсного центра в Дебесах.

— Этот проект важен не только для Ижевска, но и для всей Удмуртии. Мы рассчитываем, что центр будет полезен и для других регионов, потому что проблема с преподавателями по шахматам есть не только в нашей республике, — отметил вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич.

Гостям провели экскурсию по школе и показали новый класс для подготовки преподавателей, тренеров и талантливых юных спортсменов. Благодаря Фонду Тимченко, в рамках соглашения с которым и открыт второй в Удмуртии центр, здесь есть всё необходимое современное оборудование и методические материалы для повышения квалификации и обучению менторов.

Фото: Евгений Поздеев

Во время круглого стола участники обсудили, как будет развиваться Ресурсный центр, какие необходимы методические пособия и какие вопросы необходимо решать с помощью взаимодействия министерств спорта и молодежной политики и образования. Также представители Ресурсного центра в Дебесах поделились своим опытом работы с коллегами.

Уже к концу октября будет составлен план дальнейшей работы и сотрудничества Ресурсного центра и шахматной федерации Удмуртии.

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