Дом каждой птице: устанавливайте скворечники и присоединяйтесь к эко-челленджу от компаний Ижевска

Фото: Амир Закиров

С 6 октября ижевчан приглашают принять участие в эко-челлендже «Дом каждой птице». Его цель - сделать жизнь пернатых более комфортной.

Участники должны установить скворечник или кормушку для птиц во дворе, парке, лесу или детском саду и выложить фотографию на страницу в любой социальной сети с хэштегом #домкаждойптице. А 28 октября организаторы эко-челленджа: специализированный застройщик «Железно», компания «Эко-ВИП» и медиагруппа «Центр», подведут итоги и выберут трех счастливчиков, которые получат сертификаты по 1000 рублей в «Игромакс».

- Мы строим надежные и комфортные дома для людей. И можем помочь с «жильем» и братьям нашим меньшим. Присоединяйтесь к челленджу! Вместе мы сделаем очень важное и полезное дело, - говорит директор компании «Железно Ижевск» Сергей Пестов.

Поддержали эко-челлендж и в компании «Эко-ВИП», которая занимается строительством деревянных домов, а также делает террасы, заборы, беседки, мебель и другие товары для дома и дачи из дерева.

- Мы работаем, основываясь на принципах экологичности и заботы о будущем. Например, большая часть упаковки наших товаров подлежит переработке, а на производстве мы стараемся сокращать потребление воды и минимизировать отходы. А еще участвуем во многих проектах экологического просвещения. Поэтому с радостью согласились помочь в организации эко-челленджа! - говорит директор компании «Эко-ВИП» Леонид Крутиков.

В парке имени Кирова вместе с партнерами мы установим 25 скворечников, сделанных компанией «Эко-ВИП», чтобы как можно больше птиц смогли обустроить свой дом.

Полные правила участия в челлендже #домкаждойптице

1. Организатор челленджа: портал «Я люблю Ижевск» (ИП Власова А.С.), юридический и фактический адрес: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б.

2. Общий срок проведения челленджа – с 6 по 28 октября 2020 года.

3. Механика челленджа #домкаждойптице:

3.1. Принять участие в челлендже может лицо старше 6 лет.

3.2. Для участия необходимо установить скворечник или кормушку для птиц во дворе, парке, лесу и т.д., выложить фотографию на странице в социальной сети с хэштегом #домкаждойптице

3.3. Участника, который получит памятные призы, определят рандомным способом 28 октября среди всех участников челленджа.

3.4. Итоги челленджа будут подведены не позднее 30 октября 2020 г. на сайте izhlife.ru.

4. Порядок получения призов:

4.1. Информация об итогах марафона будет сообщена победителям не позднее 30 октября 2020 г.

4.2. Памятные подарки необходимо получить до 31 декабря 2020 г.

4.3. Ответственность за уплату налогов на полученные призы несут победители.

4.4. Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.

5. Особые положения конкурса:

5.1. Сотрудники ИП Власова А.С. и его аффилированные лица к участию в марафоне не допускаются.

5.2. Факт участия в марафоне означает, что участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть использованы организатором и/или рекламными агентствами в рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения участникам.

5.3. Настоящие правила проведения конкурса опубликованы на сайте izhlife.ru. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о челлендже и вносить изменения в правила проведения без индивидуального уведомления участников . Обновленная информация своевременно будет размещаться на сайте izhlife.ru.

5.4. Факт участия в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с правилами проведения конкурса.

6. Телефон для справок (3412) 945-005.

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