Ограничения для работы баров и кафе в Удмуртии вступают в силу 9 октября

Бары будут закрываться в 23:00 и открываться в 7:00 Фото: Амир Закиров

Ограничения по работе баров и кафе вступают в силу сегодня, 9 октября. Об этом сообщает «Коммерсант» (16+) со ссылкой на распоряжение главы региона.

Напомним, ранее в республике обсуждали различные меры против распространения коронавируса. В их числе было ограничение работы общепита. Теперь заведениям нельзя будет работать с 23:00 до 7:00. Исключение — доставка продуктов и продажа навынос. Новые правила будут действовать до особого распоряжения.

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