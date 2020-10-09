Карта распространения коронавируса на 9 октября 2020 года: какие районы лидирубт по количеству заболевших

По количеству заболевших лидирует Ижевск
Фото: Амир Закиров
По состоянию на 9 октября в Удмуртии зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса. 138 человек выздоровели, трое скончались.
Всего в регионе зарегистрировано 6 391 случаев болезни. Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск — 3169
Воткинск — 239
Сарапул — 189
Можга — 399
Глазов — 268
Алнашский район — 186
Балезинский район — 96
Вавожский район — 72
Воткинский район — 68
Глазовский район — 54
Граховский район — 45
Дебесский район — 31
Завьяловский район — 423
Игринский район — 104
Камбарский район — 25
Каракулинский район — 25
Кезский район — 63
Кизнерский район — 57
Киясовский район — 49
Красногорский район — 82
Малопургинский район — 176
Можгинский район — 105
Сарапульский район — 73
Селтинский район — 46
Сюмсинский район — 34
Увинский район — 91
Шарканский район — 77
Юкаменский район — 31
Якшур-бодьинский район — 58
Ярский район — 44