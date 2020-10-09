Карта распространения коронавируса на 9 октября 2020 года: какие районы лидирубт по количеству заболевших

По количеству заболевших лидирует Ижевск Фото: Амир Закиров

По состоянию на 9 октября в Удмуртии зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса. 138 человек выздоровели, трое скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 6 391 случаев болезни. Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск — 3169

Воткинск — 239

Сарапул — 189

Можга — 399

Глазов — 268

Алнашский район — 186

Балезинский район — 96

Вавожский район — 72

Воткинский район — 68

Глазовский район — 54

Граховский район — 45

Дебесский район — 31

Завьяловский район — 423

Игринский район — 104

Камбарский район — 25

Каракулинский район — 25

Кезский район — 63

Кизнерский район — 57

Киясовский район — 49

Красногорский район — 82

Малопургинский район — 176

Можгинский район — 105

Сарапульский район — 73

Селтинский район — 46

Сюмсинский район — 34

Увинский район — 91

Шарканский район — 77

Юкаменский район — 31

Якшур-бодьинский район — 58

Ярский район — 44