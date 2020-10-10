Еще 112 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Удмуртии

Еще 112 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии. ФОТО: Архив

112 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Удмуртии на утро 10 октября. Таким образом, общее число ковид-зараженных на сегодня составляет 6503 человек. Об этом сообщает Оперштаб региона.

При этом 103 человека выздоровели, их выписали. Также зафиксировано 2 летальных случая. Мужчинам было 65 и 80 лет.

- Всего в Удмуртии провели 413 920 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки – 4312, - рассказали в Оперштабе.

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