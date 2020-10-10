Движение трамваев в выходные ограничат в Ижевске

Движение трамваев временно ограничат в Ижевске. Фото: Архив

Движение трамваев 10 и 11 октября ограничат из-за ремонта путей на улице Льва Толстого в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе ИжГЭТ.

Так, в субботу с 11:00 до 15:00 закроют движение трамваем на участке от магазина «Океан» до улицы Тимирязева в обе стороны. В воскресенье, 11 октября, на том же участке будет ограничено движение в направлении Буммаша с 10:00 до 13:00.

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