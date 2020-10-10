Последние в этом году рейсы совершат теплоходы в Ижевске

На Ижевском пруду завершается навигация. Фото: Архив
12 октября на пруду перестанут курсировать теплоходы: завершается навигационный сезон. Об этом сообщают «Парки Ижевска».
Прокатиться последний в 2020 году раз горожане смогут в эти выходные, 10 и 11 октября.
Расписание рейсов:
09:00 (отправление) — 11:00 (прибытие)
12:00 (отправление) — 14:00 (прибытие)
15:00 (отправление) — 17:00 (прибытие)
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