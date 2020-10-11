Карта распространения коронавируса на 11 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

11 октября коронавирус обнаружен у 44 ижевчан Фото: pixabay.com
По состоянию на 11 октября в Удмуртии зарегистрировали 110 новых случаев коронавируса. Выздоровевших – 32 человека, смертельных случаев нет.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск – 3272
Воткинск – 265
Сарапул - 193
Можга – 410
Глазов - 268
Алнашский район – 191
Балезинский район – 98
Вавожский район - 72
Воткинский район – 77
Глазовский район - 54
Граховский район – 48
Дебесский район – 34
Завьяловский район – 429
Игринский район – 112
Камбарский район – 30
Каракулинский район – 30
Кезский район - 64
Кизнерский район - 57
Киясовский район – 51
Красногорский район – 86
Малопургинский район – 184
Можгинский район - 106
Сарапульский район - 76
Селтинский район - 46
Сюмсинский район - 34
Увинский район – 98
Шарканский район - 81
Юкаменский район - 31
Якшур-Бодьинский район - 58
Ярский район - 44
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