Карта распространения коронавируса на 11 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

11 октября коронавирус обнаружен у 44 ижевчан Фото: pixabay.com

По состоянию на 11 октября в Удмуртии зарегистрировали 110 новых случаев коронавируса. Выздоровевших – 32 человека, смертельных случаев нет.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск – 3272

Воткинск – 265

Сарапул - 193

Можга – 410

Глазов - 268

Алнашский район – 191

Балезинский район – 98

Вавожский район - 72

Воткинский район – 77

Глазовский район - 54

Граховский район – 48

Дебесский район – 34

Завьяловский район – 429

Игринский район – 112

Камбарский район – 30

Каракулинский район – 30

Кезский район - 64

Кизнерский район - 57

Киясовский район – 51

Красногорский район – 86

Малопургинский район – 184

Можгинский район - 106

Сарапульский район - 76

Селтинский район - 46

Сюмсинский район - 34

Увинский район – 98

Шарканский район - 81

Юкаменский район - 31

Якшур-Бодьинский район - 58

Ярский район - 44

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