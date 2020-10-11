11 октября в Удмуртии зафиксировали 110 случаев заражения коронавирусом

Статистика коронавируса в Удмуртии на утро 11 октября Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 11 октября в Удмуртии зафиксировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 44 жителей Ижевска, 20 жителей Воткинска и девяти жителей Можги. В Воткинском районе заболело шестеро человек, в Увинском – пятеро. В Сарапуле, Шарканском и Завьяловском районах – по четыре подтвержденных случая. По три жителя заболели в Камбарском и Сарапульском районах. В Алнашском, Каракулинском и Малопургинском районах по два случая и по одному в Кизнерском и Можгинском районах.

Также за минувшие сутки выздоровело 32 человека и обошлось без летальных случаев.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 6 613 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 4 431 человек уже выздоровел, 117 пациентов скончались. 1 372 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 599 – в состоянии средней степени тяжести, и 94 – в тяжелом состоянии.

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