Суд вынес приговор бывшему руководителю «Ижевского индустриального техникума»

Выписал главному бухгалтеру 792 тыс рублей в виде материальной помощи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Индустриальный районный суд в Ижевске прекратил уголовное дело в отношении экс-директора Ижевского индустриального техникума. Было принято решение освободить его от уголовной ответственности и назначит штраф в размере 15 тыс рублей.

Напоминаем, в феврале 2020 года руководитель образовательного учреждения был обвинён по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Он выписал главному бухгалтеру 792 тыс рублей в виде материальной помощи. Как мы рассказывали ранее, этим действием, он нарушил Положение об оплате труда работников . Этим фактом заинтересовались следственные органы Удмуртии. Поэтому на него было заведено уголовное дело.

В ходе судебного заседания адвокат запросил наказание в виде штрафа, об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества УР. Это мотивировалось тем, что преступление не относится к особо тяжким, а сам экс-директор техникума ранее никогда не был судим. Также отмечалось, что он полностью возместил ущерб и признал свою вину.

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