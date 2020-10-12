Пешеходный переход у РКБ №1 в Ижевске перенесут

В Ижевске появятся новые «зебры». Фото: архив редакции

В Ижевске перенесут нерегулируемый пешеходный переход и искусственные неровности возле остановки общественного транспорта «РКБ № 1». Об этом сообщает Администрация города.

Кроме этого, новые «зебры» появятся около домов № 56, 65, 102, 103 и 108 в городке Машиностроителей, на ул. Песочной напротив дома № 11, а также на ул. Димитрова на перекрестке с Майской.

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