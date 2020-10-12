Карта распространения коронавируса на 12 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Ижевск побеждает по всем фронтам. Фото: pixabay.com

По данным на 12 октября, коронавирусом в Удмуртии заболели 108 человек, 2 человека скончались. 10 человек выписали из больницы - они выздоровели.

Перейдем к статистике по районам:

Ижевск - 3324

Воткинск - 274

Сарапул - 193

Можга - 413

Глазов - 268

Алнашский район - 191

Балезинский район - 98

Вавожский район - 72

Воткинский район - 77

Глазовский район - 54

Граховский район - 48

Дебесский район - 34

Завьяловский район - 460

Игринский район - 112

Камбарский район - 30

Каракулинский район - 30

Кезский район - 64

Кизнерский район - 57

Киясовский район - 51

Красногорский район - 86

Малопургинский район - 184

Можгинский район - 109

Сарапульский район - 76

Селтинский район - 46

Сюмсинский район - 34

Увинский район - 98

Шарканский район - 83

Юкаменский район - 31

Якшур-Бодьинский район - 66

Ярский район - 44

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