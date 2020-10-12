Карта распространения коронавируса на 12 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Ижевск побеждает по всем фронтам. Фото: pixabay.com
По данным на 12 октября, коронавирусом в Удмуртии заболели 108 человек, 2 человека скончались. 10 человек выписали из больницы - они выздоровели.
Перейдем к статистике по районам:
Ижевск - 3324
Воткинск - 274
Сарапул - 193
Можга - 413
Глазов - 268
Алнашский район - 191
Балезинский район - 98
Вавожский район - 72
Воткинский район - 77
Глазовский район - 54
Граховский район - 48
Дебесский район - 34
Завьяловский район - 460
Игринский район - 112
Камбарский район - 30
Каракулинский район - 30
Кезский район - 64
Кизнерский район - 57
Киясовский район - 51
Красногорский район - 86
Малопургинский район - 184
Можгинский район - 109
Сарапульский район - 76
Селтинский район - 46
Сюмсинский район - 34
Увинский район - 98
Шарканский район - 83
Юкаменский район - 31
Якшур-Бодьинский район - 66
Ярский район - 44
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