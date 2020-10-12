«Ижсталь» наращивает реализацию высокомаржинальной продукции

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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев текущего года увеличил производство отдельных видов высокомаржинальной продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост в 54% показала реализация стали со специальной отделкой поверхности. Она поставляется предприятиям авиа-, автомобилестроения, нефтегазовой и машиностроительной отрасли и обладает высоким качеством поверхности и точностью геометрических размеров.

Поставки контактного рельса московского метро выросли на 15%. Положительную динамику в 3% продемонстрировала реализация калиброванного проката и стальных фасонных профилей.

В сортаменте отливаемой стали на 16% выросла отливка инструментальных углеродистых и на 3% - легированных с никелем марок.

- В условиях негативного влияния пандемии увеличение доли высокомаржинальной продукции позволяет заводу сохранять экономическую стабильность, - отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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