Еще 9 врачей из Ижевска сделали прививку от коронавируса

Кроме новых уже привиты 19 медиков из Удмуртии. Фото: pixabay.com

9 врачей Удмуртии поставили себе прививку от новой коронавирсуной инфекции. Об этом сообщает оперштаб республики.

От коронавируса вакцинировали 4 сотрудников «скорой» и 5 участковых врачей ГКБ №7. За привитыми будут наблюдать в течение 1,5 месяцев. Кроме этого, они будут обязаны регулярно сообщать о своем состоянии на сайте Госуслуги.

Напомним, первые 42 вакцины от коронавируса поступили в республику 25 сентября. Ими были привиты 19 медиков, которые работают в так называемых «красных зонах».

Также в министерство здравоохранения Удмуртии поступило около 2,5 тысяч обращений от медицинских работников, которые готовы привиться от COVID-19. Поэтому сейчас формируют заявку на получение дополнительных 100 тысяч доз.

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