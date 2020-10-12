Медсестра из Ижевска перевела мошенникам почти 670 тысяч рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

54-летняя медсестра одной из ижевских больниц стала жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, она перевела на их счета почти 670 тысяч рублей.

Сначала ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Он поинтересовалась у ижевчанки, не теряла ли она паспорт, есть ли у нее сбережения на банковских счетах. А потом сообщила ей, что с ее банковского счета попытались списать деньги. И убедила ее пойти в банк и снять все сбережения, чтобы перевести на «безопасный счет». Медсестра перевела им 200 тысяч рублей. Но мошенница не остановилась на этом.

- Действуя под диктовку неизвестных, женщина обратилась за получением кредита в один из банков, получила 460 000 рублей, обналичила их и перевела на указанный ей счет в банкомате, расположенном в одном из торговых центров, - уточнили в ведомстве.

Сумма ущерба составила 668 000 рублей. Сейчас по этому факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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