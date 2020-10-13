Погода в Ижевске 13 октября: до +14 градусов и без дождей

Ижевск, памятник крокодилу. Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 12 октября. По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

Ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Данные ЯндексПогоды почти не отличаются – единственное, что там говорится про пасмурную погоду.

Кстати, по предварительному прогнозу, к выходным погода испортится – начнет холодать, придут дожи и сильный ветер.

Желаем вам отличного вторника!

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