Погода в Ижевске 13 октября: до +14 градусов и без дождей

Ижевск, памятник крокодилу. Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 12 октября. По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.
Ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Данные ЯндексПогоды почти не отличаются – единственное, что там говорится про пасмурную погоду.
Кстати, по предварительному прогнозу, к выходным погода испортится – начнет холодать, придут дожи и сильный ветер.
Желаем вам отличного вторника!
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