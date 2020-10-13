Как будут учиться школьники Удмуртии в условиях пандемии коронавируса?

Елена Землякова начальник управления дошкольного, общего и профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

13 октября в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM, 12+) обсудили, как будут учиться дети в период, когда заболеваемость коронавирусом растет. Об этом рассказала Елена Землякова, начальник управления дошкольного, общего и профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии. Она успокоила родителей, которые переживают из-за продленных каникул:

— Здесь не такой большой период, как весной. Неделю занятий точно можно будет уплотнить. И определенные темы, которые школьники не смогут освоить самостоятельно, будут усвоены. Педагоги еще раз остановятся на нужных моментах. Материал не пропадет. Если мы весну пережили, неделю-то точно переживем, — рассказала специалист.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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