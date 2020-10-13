Видео: как ГКБ №6 Ижевска будут перепрофилировать под ковид-центр

В ГКБ №6 откроют 510 коек под коронавирус Фото: Амир Закиров

Власти рассказали, как будут перепрофилировать ГКБ №6 для борьбы с коронавирусной инфекцией.

82 койки будут реанимационными Фото: Амир Закиров

- ГКБ №6 - вторая больница по мощности в Ижевске. На сегодня в ней 550 круглосуточных коек по разным профилям. Сейчас уже внесены изменения в маршрутизацию пациентов. Больные хирургического и урологического профиля будут направляться в республиканскую клиническую больницу или в ГКБ №9 в зависимости от графика экстренных дежурств. Плановую помощь гинекологического профиля будет оказывать железнодорожная больница. Медицинскую помощь токсикологического профиля будут оказывать на базе наркодиспансера, - рассказала Мария Галеева, замминистра здравоохранения Удмуртии.

Она добавила, что для амбулаторных пациентов ничего не изменится.

41 койку оснастят аппаратами ИВЛ Фото: Амир Закиров

Напомним, 13 октября зарегистрировали очередной рекорд по заболеваемости - 123 случая.

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