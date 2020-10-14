Мальчика на самокате сбили в одном из дворов Ижевска Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 октября во дворе дома 19 по улице Клубной машина сбила мальчика на самокате. Ребенок получил травмы.

1 отдел УГИБДД по Удмуртии напоминает родителям о необходимости учить с детьми правила поведения на дороге. В первую очередь взрослые сами должны быть правильным примером для подрастающего поколения.

Не подвергайте детей опасности на дорогах.

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