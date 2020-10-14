Два грузовика столкнулись под Ижевском
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
13 октября на дороге «Западный обход города Ижевска» водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречку и врезался в грузовик «Вольво». Сообщается, что у виновника ДТП лопнуло колесо и мужчина не справился с управлением. 45-летний водитель ГАЗа находится с травмами в больнице.
1 отделом УГИБДД по Удмуртии проводится расследование.
Госавтоинспекция напоминает: перед выездом проверяйте исправность своего транспорта. Не забывайте менять шины автомобиля в зависимости от сезона.
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