Появилось видео с признанием вины экс-главы Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Пресс-служба Следственного комитета РФ разместила на своем сайте видео с признательными показаниями экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. На записи слышно, как политик не раз говорит о получении взятки.

- Оказание финансовой помощи мне… мы говорим это о взятке, - комментирует ситуацию Александр Соловьев.

Видеозапись велась во время следственного эксперимента, в ходе которого бывший глава республики показал где получал и прятал полученные деньги.

- Вот здесь мы летом встречались, разговаривали. Он мне передавал деньги…Взятки, которые давал. 5-10 миллионов, больше не было, - говорит бывший глава.

Напоминаем, что 14 октября суд вынес приговор. За взятку в особо крупных размерах экс-главе назначено 10 лет строго режима и штраф 275 млн рублей.

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