Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева приговорили к 10 годам строгого режима

Завьяловский районный суд приговорил экс-главу Удмуртии Александра Соловьева к 10 годам строгого режима и штрафу 275 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. При вынесении приговора суд учел следующие обстоятельства, смягчающие вину: способствование раскрытию преступления, положительные характеристики, возраст обвиняемого и его состояние здоровья. А также наличие у Александра Соловьева наград и званий.

Бывшего главу Удмуртии задержали 4 апреля 2017 года и обвинили в получении взятки от организаций, которые строили мост через реки Кама и Буй, в размере 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и незаконное оказание ему кадастровых услуг имущественного характера. В июле 2017 года начались следственные действия, которые включали в себя обыски, допросы, проверки показаний на месте, очные ставки, следственные эксперименты. 7 августа 2017 Александра Соловьева перевели под домашний арест. Рассмотрение уголовного дела в суде началось 30 января 2019 года. Первое открытое заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии состоялось 9 января 2019 года. Там он принял решение поменять своего адвоката. Его интересы начала представлять Галина Сбоева. Напоминаем, оглашение приговора по делу экс-главы началось еще 12 октября. Гособвинители запрашивали для него наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет и штраф 280 млн.

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