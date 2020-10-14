Граффити с Децлом в Ижевске восстановили

14 октября граффити с портретом рэпера Децела на стене дома №275 по улице Карла Маркса остановили Фото: Анастасия Захарова

14 октября граффити с портретом рэпера Децела на стене дома №275 по улице Карла Маркса восстановили.

Напомним, 8 октября вандалы нарисовали число 228 на щеке певца и закрасили его глаза черной краской. Автор работы Антон Нырков планировал восстановить картину 8 или 9 октября. Но художнику потребовалось больше времени.

Граффити было нарисовано в память о исполнителе, который 3 февраля 2019 года скончался в Ижевске. Во время выступления в одном из заведений города он почувствовал себя плохо. А позже его нашли мертвым в гримерке. Врачи установили причину смерти - сердечная недостаточность.

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