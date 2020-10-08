Вандалы вновь испортили граффити с Децлом в Ижевске

В Ижевске снова испортили граффити с Децлом Фото: Анастасия Захарова

В Ижевске в очередной раз граффити с Децлом испортили вандалы. 8 октября горожане заметили, что на рисунке появились каракули.

Вандалы изрисовали портрет погибшего певца Децла черной краской Фото: Анастасия Захарова

Хулиганы нарисовали число 228 (это может быть отсылкой к ст. 228 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и распространении наркотиков) на щеке Децла и кровь из его глаз. Автор работы Антон Нырков заявил «Комсомолке», что картину восстановят в ближайшее время — 8 или 9 октября.

Картина с портретом рэпера появилась в 2019 году на стене дома №275 по улице Карла Маркса. Художники нарисовали на голубом фоне портрет Децла и написали: «Твори добро, бро». Однако практически сразу картину стали атаковать вандалы. Сначала они написали на граффити: «Реп это не музыка репер не музыкант» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.) Потом ситуация повторилась, но в этот раз псевдохудожники добавили, что они не вандалы.

Граффити портят уже не первый раз Фото: Анастасия Захарова

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в Ижевске 3 февраля 2019 года. Он выступил на вечеринке, а потом скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было 35 лет.

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