Молодежный телефон доверия запускается в Удмуртии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
С этого дня в Удмуртии заработает молодежный телефон доверия. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодежной политике республики.
Квалифицированные специалисты будут оказывать психологическую помощь бесплатно, круглосуточно и анонимно.
Создание телефона доверия связано с распространением коронавируса.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 14 октября 2020 года
Почти 2 млн рублей перевел ижевчанин поддельной бирже