Молодежный телефон доверия запускается в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С этого дня в Удмуртии заработает молодежный телефон доверия. Об этом сообщили в Министерстве спорта и молодежной политике республики.

Квалифицированные специалисты будут оказывать психологическую помощь бесплатно, круглосуточно и анонимно.

Создание телефона доверия связано с распространением коронавируса.

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