Житель Ижевска рассылал спам-сообщения с личных аккаунтов пользователей соцсети Фото: Амир Закиров

24-летний житель столицы Удмуртии покупал логины и пароли личных аккаунтов в одной из социальных сетей. Он менял пароли и отправлял с их страниц спам-сообщения. Так мужчина совершил 19 преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР республики.

Молодой человек с высшим техническим образованием и навыками в сфере компьютерных технологий получал выгоду от взлома страниц пользователей. Он искусственно повышал популярность сайтов и сообществ социальной сети, где торгуют различными товарами.

С января по апрель 2020 года ижевчанин нарушал право пользователей на право переписки.

Суд прекратил уголовное дело, назначив злоумышленнику штраф в размере 10 тысяч рублей.

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