В трамваях и троллейбусах Ижевска выявили нарушения в дезинфекции транспорта Фото: Архив «КП» в Ижевске

В сентябре этого года Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провело проверки на МУП «ИжГЭТ». Был выявлен ряд серьёзных нарушений, связанных с санитарными нормами. Результаты расследования появились на официальном сайте ведомства 13 октября.

Нарушения были установлены по нескольким законам: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Важно отметить, что по заключению Роспотребнадзора республики выявлено, что организация проводила дезинфекцию транспорта средством, которое не подавляло вирусы. Также на самом предприятии отсутствовали средства личной гигиены.

Пресс-служба Роспотребнадзора уточняет, проверки на предприятии начались в связи с участившимися случаями заболевания COVID-19 и внебольничной пневмонией у сотрудников.

Сейчас в отношении МУП «ИжГЭТ» возбуждены административные дела.

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