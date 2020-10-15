В Удмуртии в 2020 году 235 жителей отравились алкоголем Фото: Архив «КП» в Ижевске

На сегодняшний день выявлено 235 случаев отравления алкоголем в Удмуртской республике за 2020 год. 77 человек из них скончалось.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора УР, была проведена проверка 46 объектов, торгующих алкогольной продукцией. Серьёзные нарушения были выявлены на 18 из них. Инспекторы проверили 8567 литров алкоголя.

Нарушения в основном были связаны с санитарными нормами хранения продукции. Также выявлены нарушения в сфере защиты прав потребителей и технического регулирования. Например, нашли партию где маркировку даты розлива алкоголя было невозможно прочитать.

Нарушения санитарного законодательства заключались в отсутствии водопровода, нарушении при загрузке продукции, а также в допуске к работе персонала без медкнижек. К тому же некоторые предприятия были оштрафованы за погрузку продукции под окнами жилых домов

Отмечается, что в Управление Роспотребнадзора УР за 2020 год поступило 36 жалоб от жителей. В основном люди просили обратить внимание на незаконную продажу алкоголя в ночное время.

Инспекторами было составлено 17 протоколов об административных нарушениях. Всего сумма штрафов составит 174500 рублей. Также приостановлена продажа 9 партий некачественного алкоголя.

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