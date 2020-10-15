12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Ижевске

В Ижевске 12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе, он переходил дорогу на зелёный свет Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

14 октября на дороге напротив дома 27 по улице Клубная машина сбила 12-летнего мальчика. 59-летний водитель «Хендай-Солярис» наехал на ребёнка прямо на пешеходном переходе. По предварительным данным, парень переходил дорогу на зелёный свет.

Ребёнок получил травмы. 1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает, что сейчас сотрудниками полиции ведётся расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии в 2020 году 235 жителей отравились алкоголем