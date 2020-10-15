Сборная России с ижевчанкой в составе выиграли первенство Европы по волейболу Фото: vk.com/wall437063173_3746

Команда сборной России по волейболу завоевала золотые медали в юношеском первенстве Европы, которое прошло 9 октября в Черногории. Об этом на странице в социальных сетях сообщает министр образования Удмуртии Светлана Болотникова. 11 команд из разных стран приняли участие в первенстве. Россия одержала победу над командами Польши, Болгарии, Сербии и Румынии. А в полуфинале девушки со счетом 3:0 обыграли Италию. Финальная игра состоялась с Турцией — наша сборная стала победителем первенства Европы по волейболу со счетом 3:1. В составе команды сборной России выступала девушка из Ижевска. Оксана Швыдкая — воспитанница Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы Ижевска. К соревнованиям ижевчанку готовила заслуженный тренер России Галина Удалова.

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