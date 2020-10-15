Снять порчу за 185 тысяч: у жительницы Удмуртии похитили драгоценности и сбережения Фото: pixabay.com

У жительницы района Алнашский похитили сбережения и деньги. Неизвестная женщина сказала, что на потерпевшую наложили порчу и предложила помочь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Злоумышленница вошла в дом 55-летней жительницы района и спросила, не продает ли та скот. Затем сообщила, что на хозяйку дома наложили порчу и она может провести обряд снятия.

По словам неизвестной женщины, для обряда были необходимы ювелирные украшения и деньги. Поэтому хозяйка дома принесла свои сбережения в размере 167 тысяч рублей и сверток с драгоценностями. Перед тем, как покинуть помещение, злоумышленница провела заговор. Потерпевшая женщина опомнилась лишь через несколько часов — вместо денег она обнаружила зерно, а в свертке вместо золотых украшений — камни. Ущерб составил 185 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает причастных к преступлению.

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