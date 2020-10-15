Пасечникам Удмуртии возместили ущерб из-за неполученного в прошлом году мёда

Летом 2019 года в республике погибло 213 пчелосемей. Ущерб был оценён примерно в 1,5 млн рублей. Фото: pixabay.com

С 1 по 30 сентября Минсельхоз Удмуртии рассмотрел заявки на получении субсидий от владельцев пасек. В результате приёмной компании пасечники в Удмуртии получили компенсацию от государства за неудачный сезон медосбора-2019. Им выплатили 1,05 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства УР.

Больше всех заявок было получено с пасек Шарканского и Балезинского районов. Субсидии получили также Алнашский и Малопургинский районы. Средства будут направлены на покупку пчелосемей и пчелопакетов.

Напомним, летом 2019 года в республике погибло 213 пчелосемей. Это оставило пчеловодов-частников без выручки. Ущерб был оценён примерно в 1,5 млн рублей.

В 2020 году за обработкой посевов в угодьях республики пестицидами вёлся особый контроль. В итоге было зарегистрировано 3 случая отравления пчел: в Вавожском, Дебёсском и Шарканском районах.

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